Il rinnovo di Zlatan, ma non solo. A tenere banco in casa Milan è soprattutto la scadenza di contratto di Gigio. Resterà in rossonero o andrà via a zero? Così il blogger milanista ARMI53 ha analizzato la situazione su VivoPerLei: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/la-vendetta-di-mino​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi ile il, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici.