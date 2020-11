La sconfitta in Europa League contro ile il successivo pareggio casalingo contro ilsono un campanello d'allarme per il, o un semplice inciampo momentaneo? Se lo chiede, su VivoPerLei, anche il blogger rossonero Massimo 48, che parte da un aneddoto personale per analizzare la situazione dei ragazzi di Pioli. Ecco l'articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/89908​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.