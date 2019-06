Intervenuto ai microfoni di globoesporte.com, Fortuna Wallace, difensore della Lazio, ha dichiarato: "Flamengo? È stata solo una chiacchierata telefonica, ma mi hanno già informato su quello che dovrebbe essere il mio stipendio. Sono sempre aperto a nuove proposte, specie quando si tratta del Flamengo. Dato che ho un contratto di due anni con la Lazio, la priorità è rimanere a Roma. Non posso dire se tornerò in Brasile o resterò in Italia, il calcio di oggi è in continuo movimento. Io e il mio entourage dobbiamo lavorare con quello che abbiamo in mano, che sono attualmente i due anni di contratto con il Lazio. Lascio tutto nelle mani dei miei agenti, mi fido di loro".