Intervistata da Confidenze la moglie e procuratrice di Mauro Icardi,, si è raccontata a tutto tondo parlando della sua relazione con l'attaccante argentino, del suo lavoro da procuratore e del suo passato con Maxi Lopez."Ero molto popolare nel mio Paese. A dire il vero lo sono ancora. Ma quando ho sposato Maxi Lopez ho mollato tutto e l'ho seguito in Italia"."Proprio perché avevo accettato di lasciare l'Argentina e avevo rinunciato alla mia carriera per permettere a Maxi di realizzare il suo sogno, non ho potuto perdonargli l'infedeltà. Ho messo in valigia le mie cose, i pannolini e con tre bambini piccoli sono tornata nel mio Paese, anche se sapevo che non sarebbe stato facile ricominciare a lavorare dopo una pausa così lunga. Certo, ci sono molte donne che riescono a far finta di niente e ad andare avanti. Ma io non ho potuto: il rispetto per me stessa non me l'ha permesso. Non mi meritavo un tradimento, ma sono un Sagittario e non mi faccio abbattere""Era giovanissimo, ma si capiva che era diverso, speciale. Non fa mai le cose perché sono di moda, non finge e dice quello che pensa. È un uomo vero. Per questo, dal momento in cui è iniziata la nostra storia non ho mai avuto paura che mi tradisse""Sono entrata in un mondo completamente maschile, non conosco altre donne che facciano questo mestiere. Ma credo di essere stata un esempio positivo. E se i primi tempi tutti mi guardavano in modo strano, poi hanno capito che posso litigare come un uomo anche se porto i tacchi. Mi sono conquistata il rispetto e non era facile""A Parigi si sono ambientati bene ma a loro piacerebbe tornare in Italia, che considerano la vera casa. Quando ci siamo venuti, a luglio, Francesca era così contenta che ha detto al papà: "Adesso scendo dalla macchina e bacio tutti quelli che passano, amo l'Italia!".