Andrés Nara, padre di Wanda e Zaira Nara, diventerà di nuovo papà. L'imprenditore ha da poco sposato Alicia Barbasola. Secondo quanto riportato dal giornalista argentino Juan Etchegoyen la notizia non avrebbe fatto particolarmente piacere a Wanda e Zaira Nara. Le due sorelle si erano recentemente riconciliate con il padre, ma secondo quanto emerge dal programma Mitre Live, "C'è un disagio totale. Quello che mi hanno lasciato intendere - dice Ectchegoyen - è che le figlie di Andrés Nara avrebbero detto al padre: 'A questo punto del gioco hai intenzione di avere un altro figlio?'. Ho la sensazione che questo tema della paternità di Andrés sia un argomento da non toccare nelle prossime riunioni di famiglia. Se ce ne saranno".



