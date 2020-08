Wanda Nara è letteralmente furiosa per la cacciata dal ruolo di opinionista dal Grande Fratello Vip al punto che Mauro Icardi è stato costretto a regalarle un bracciale dal valore di 50mila euro per provare a placare la sua ira. L'indiscrezione è stata rilanciata da Novella 2000 che svela anche i motivi che stanno alle spalle della scelta di Alfonso Signorini.



A prendere il posto della moglie e agente della punta ex-Inter e oggi del PSG, infatti, sarà Antonella Elia che le ha letteralmente fatto le scarpe partendo proprio da una frase pronunciata in diretta da Wanda quando la Elia era una concorrente del reality.



Wanda disse allora: "Antonella ha una faccia da c***o", una frase lasciata passare da Signorini, ma su cui poi la Elia ha messo a ferro e fuoco Mediaset arrivando alla cacciata di Wanda e a prendere il suo posto. Sarà stata la scelta giusta? Sicuramente Wanda si sta godendo il tempo libero mostrandosi a tutto il mondo conturbante e super sexy come nelle foto della nostra gallery.