La moglie e agente di Mauro Icardi, Wanda Nara ha parlato nuovamente del futuro dell'attaccante dell'Inter ai microfoni del programma argentino Perros de la Calle. Parole forti soprattutto per la presunta importanza di Icardi all'interno del club nerazzurro.



CON UN DITO - "Mauro è una persona che mantiene il profilo basso. All’Inter, se vuole, può mandare via o portare persone solo alzando un dito. Per questo non ha voluto parlare della Nazionale. Voleva essere convocato per i suoi meriti".



INGIUSTIZIA - "Ha tutto per stare in Nazionale, età e rendimento. Ha incontrato Sampaoli un paio di volte e gli ha detto ciò che pensava. Sapevo che era difficile stare nella lista e anche Mauro lo sapeva. Ma abbiamo tenuta viva la speranza fino all’ultimo".



FUTURO - "La mia tranquillità è che Mauro è il futuro 9 della Nazionale ed è il 9 di Jorge Sampaoli. Forse ora non è il momento, ma sta aspettando con calma la possibilità di giocare. Ci sono cose che non hanno spiegazione. Oggi quello che sta succedendo a Mauro è un’ingiustizia, merita di esserci".