Il futuro di Mauro Icardi resta in bilico, nonostante una prima parte di stagione decisamente soddisfacente con la maglia del Paris Saint Germain, come dimostrano i 13 gol realizzati in 16 partite. Il club francese non ha però preso alcuna decisione circa il riscatto a giugno per 70 milioni di euro, una cifra che consentirebbe all'Inter, tuttora proprietaria del cartellino, di realizzare una maxi plusvalenza.



Ad alimentare il clima di incertezza sul futuro del giocatore argentino ci ha pensato la moglie e agente Wanda Nara, intervenuta alla trasmissione tv Verissimo: "Io vivo ancora a Milano, vediamo quale sarà la cosa migliore per la carriera di Mauro. L’ultimo giorno di calciomercato è arrivata questa opzione del PSG, alla quale abbiamo subito detto sì perché sapevamo che sarebbe stata un gran successo per lui. Il destino, però, non so dove ci porterà". Sull'addio all'Inter: "Mi è dispiaciuto molto perché ho un figlio che è un tifoso interista e ha pianto come tante altre volte. Noi siamo ancora dell’Inter, Mauro ha un contratto con i nerazzurri".



Parole che confermano la linea all'insegna della prudenza adottata ieri anche dal ds del PSG Leonardo, a margine dei sorteggi degli ottavi di Champions League: Il suo futuro dipende da lui, mancano ancora 5 mesi ed è importante, però noi siamo molto contenti di lui