Mauro Icardi e Wanda Nara, Wanda Nara e Mauro Icardi, la coppia più chiacchierata e social del calcio è sempre la stessa: mentre l'attaccante argentino resta al centro di intrighi del mercato, tra il rinnovo con l'Inter che non arriva e le continue voci di interessamenti (Juventus e non solo), la moglie-agente fa impazzire il web con un nuovo scatto hot. Tra una foto di un safari e l'altra in Africa, Icardi ne ha pubblicata su Instagram che ritrae Wanda nuda sotto la doccia, con tanto di 'spettatori', una scimmia curiosa attratta dalla scena. E il mercato finisce in secondo piano: ecco Wanda nella nostra gallery.