Quattro mesi di carcere è questa la richiesta formulata dal PM nel corso del processo in cui è coinvolta Wanda Nara, l'attuale moglie dell'attaccante dell'Inter, Mauro Icardi, contro l'ex marito Maxi Lopez.



I FATTI - La Showgirl argentina è accusata di aver consapevolmente condiviso su Facebook e Twitter il numero di cellulare dell'ex marito causandogli un importante danno anche d'immagine durante il calciomercato del 2015.



LA DIFESA - Wanda era attesa oggi in tribunale per riferire la sua versione dei fatti, ma ha preferito non presentarsi affidandosi alla difesa dell'avvocato Giuseppe Di Carlo che, come riportato da TgCom ha chiesto per lei l'assuoluzione in quanto "Non c'è la prova che sia stata lei l'autrice dei post sui social network e nemmeno che abbia creato un danno al calciatore"



LA SENTENZA - Dopo le richieste dei due avvocati l'udienza è stata aggiornata dal giudice al 29 ottobre giorno in cui sarà data la lettura della sentenza definitiva.