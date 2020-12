La comica torinese, domenica sera in diretta tv su Rai Tre durante la trasmissione 'Che Tempo Che Fa' condotta da, aveva ironizzato così su unapostata dalla moglie di Mauro Icardi: "Quando si dice cavalcare a pelo, tra i due quello più vestito è il cavallo. Mi chiedo come è stata issata su: l'hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credo della Jolanda prensile. Spiegami dove è finito il pomello della sella, secondo me si arpiona in questo modo"., ha poi ripostato le parole scritte su Facebook daAntonella Pavasili: "Perché le prevaricazioni e le violenze non è che vengano solo dai maschi. Al contrario. Perché la violenza e la volgarità non hanno sesso. Sono e restano violenza e volgarità".