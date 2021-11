Nuovo capitolo nella telenovela di casa Icardi. Wanda Nara è tornata da sola a Milano dopo aver scoperto un video a luci rosse mandato da Maria Eugenia 'China' Suarez a Mauro Icardi su Telegram. La notizia è stata data dalla giornalista Yanina Latorre durante il programma "Los Angeles de la Manana" su Canal 13 in Argentina. Il tutto pochi giorni dopo la festa di Halloween (foto Instagram), in compagnia del marito e di altri giocatori (e rispettive mogli e fidanzate) del Paris Saint-Germain.



Un nuovo gossip dice che prima Icardi aveva provato a sedurre pure un'altra donna: la modella Rocio Guirao Diaz. Intanto, nuovi particolari sul tradimento sono arrivati da Rodrigo Lussich, conduttore del programma "El Show de los Escandalones", che ha menzionato il nome di Jakob Von Plessen, marito di Zaira Nara. Secondo Lussich infatti il marito della sorella di Wanda sarebbe stato un complice nella storia tra Icardi e China Suarez, aggiungendo che Zaira non perdonerà questo gesto.



