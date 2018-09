Parlando dagli studi di Pressing su Canale 5 Wanda Nara, la moglie e agente dell'attaccante dell'Inter Mauro Icardi, ha rilasciato un piccola battuta sul futuro dell'attaccante ancora alle prese con la trattativa per il rinnovo del suo contratto.



TOTTI E ZANETTI - "Avere degli esempi come Zanetti per l'inter e com Totti per la roma é sempre un valore aggiunto ed é positivo per chiunque arrivi al club".



ICARDI VUOLE RESTARE - "Restare a lungo in un club é un valore in più. La scelta di Icardi? É sempre stata quella di rimanere all'Inter e i tifosi glielo riconoscono".



DYBALA - "Dybala In Argentina è considerato un campione, ha fatto anche alcuni minuti insieme a Mauro nell'ultima partita della Nazionale argentina e hanno fatto bene. Lui e Icardi saranno la coppia titolare del futuro".