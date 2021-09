In conferenza stampa si è presentato quest'oggi il neo acquisto del: “Sto imparando qualche parola di italiano e questo mi rende più facile comunicare con i compagni. La mia posizione preferita in campo è quella di ala, giocare a destra o a sinistra per me è indifferente. Posso giocare anche come attaccante. Quello che mi chiedi il mister è di lavorare di essere paziente”.“Quello italiano è un calcio molto più fisico e veloce di quello danese, ho bisogno di tempo per imparare ma il mio obiettivo è quello di imparare e migliorare sempre di più”.“Il mio giocatore preferito da bambino era, un idolo quando giocava ale alA chi chiederei la maglia dopo una partita? Adellhe è danese come me”.Warming ha parlato anche della sua scelta di venire al Torino: “Prima di venire qua conoscevo già in parte la storia del Toro e soprattutto del Grande Torino. Se ho accettato l’offerta di venire qua è perché è un grande club. Per la mia carriera è stato un passo avanti molto importante che mi poteva aiutare per la mia carriera e non vedevo l’ora di venire qua”.“Posso giocare anche in una posizione arretrata, da terzino, so anche difendere ma preferisco giocare in una posizione più avanzata”.Warming ha poi parlato del suo ambientamento al Torino e in Italia. “Da quando sono qua mi stanno aiutando molto, che parlando molto bene l’inglese e per questo riesco a comunicare più facilmente con loro. La cucina italiana? Ho avuto modo di provarla, mi piace molto la pasta al ragù ma io non cucino molto”.Infine, Warming ha poi parlato sugli aspetti che devo migliorare: “Devo migliorare dal punto di vista tattico, nel giocare negli spazi piccoli ed è su questo che sto lavorando maggiormente”.