Come riportato dal Daily Express, il Watford è alla ricerca di acquirenti per Andre Gray. L'attaccante inglese è stato messo alla porta da Xisco, ma il suo stipendio da 70.000 sterline a settimana ha fatto desistere Middlesbrough, QPR e Birmingham dal formulare un offerta. L'obbiettivo degli hornets è quello di liberarsi dello stipendio più alto della squadra, ma il giocatore sa che a 30 anni difficilmente riuscirà a guadagnare così tanto, motivo per cui non ha intenzione di essere ceduto.