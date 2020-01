Niente Watford-Tottenham per Christian Eriksen. Nonostante le parole di ieri di Mourinho, il danese non sarà in campo dal 1' nella gara delle 13.30 e si accomoda inizialente in panchina. Di seguito l'undici titolare degli Spurs: Gazzaniga, Aurier, Alerweireld, Vertonghen, Tanganga, Winks, Lo Celso, Dele Alli, Lamela, Son, Lucas.