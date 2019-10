"Il Bayern Monaco ha manipolato Serge Gnabry perché lasciasse l'Arsenal nel 2016". L'accusa arriva dall'ex allenatore dei Gunners Arsene Wenger, che a BeIN SPORTS racconta: "Abbiamo provato a lungo a rinnovare il suo contratto e penso che il Bayern abbia manipolato da dietro le quinte, perché se fosse andato al Werdere Brema avrebbe potuto poi trasferirsi al Bayern. È sempre stato un giocatore di grande talento a cui mancava fiducia in alcuni passaggi, ma abbiamo sempre pensato di avere un giocatore che avrebbe potuto ottenere molto. È tornato dalla disastrosa esperienza in prestito al West Bromwich, dove la sua fiducia è stata distrutta. Ho provato a ricostruirlo perché credevo in lui".