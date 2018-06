La Juventus e il Milan hanno messo nel mirino Timo Werner, attaccante dell'RB Lipsia e della Germania; il quale, però, non corrisponde l'interesse. Queste le parole della stella del club tedesco a la Gazzetta dello Sport: "Il vostro è un bel campionato, con tante società di tradizione. Ma credo che il mio modo di giocare non sia adatto al vostro campionato. Da voi ci sono molti duelli fisici, a me piace altro". Sul classe '96 ci sono Bayern Monaco e i top club della Premier League.