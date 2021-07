Secondo l'Express & Star, Mathaus Pereira è destinato a lasciare il West Browich Albion durante questo mercato. Nonostante la retrocessione infatti il brasiliano è stato uno dei migliori, motivo per cui su di lui hanno messo gli occhi Leeds, Leicester, Aston Villa e West Ham in Premier e RB Lipsia e Eintracht Francoforte in Germania. I baggies sarebbero disposti a lasciarlo partire per 30 milioni di sterline, anche se al momento non sono arrivate offerte.