La cavalcata in Europa League di Xabi Alonso e del suo Bayer Leverkusen non è passata inosservata, tanto che, stando a quanto riportato da The Sun, l'ex calciatore di Liverpool e Real Madrid sarebbe già desiderato da altri club. In particolare, Alonso sarebbe il primo candidato per la panchina del West Ham nel caso in cui David Moyes lasciasse Londra a fine stagione. Al momento, il tecnico scozzese non sembra intenzionato ad andarsene, ma se così fosse. Ecco che Alonso sarebbe il primo della lista.