Joao Mario, trequartista del West Ham, parla al sito ufficiale del club inglese: "I tifosi del West Ham sono incredibili, l'ho percepito fin dal giorno del mio arrivo. Supportano sempre la squadra e per un giocatore questo è fondamentale. Per me è stata una magnifica esperienza. Voglio ringraziare il West Ham per ogni cosa che ha fatto, i miei compagni e i tecnici. Sono molto felice per come sono andati questi mesi, vedremo cosa succederà in futuro".