Il West Ham è interessato al difensore centrale dell'Everton Michael Keane. Gli Hammers, che avevano già provato l'assalto all'inglese la scorsa estate, tornano in lizza per provare a convincere il classe '93. Il giocatore è un profilo gradito dall'allenatore David Moyes e con il suo arrivo si potrebbe liberare la partenza di Craig Dawson, in scadenza col West Ham a giugno 2023. Lo riporta Football Insider.