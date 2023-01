L'ultimo posto in classifica, unito all'ennesima sconfitta in campionato, potrebbe presto costare caro a David Moyes. Il manager del West Ham è infatti a un passo dall'esonero. Il probabile sostituto? Una vecchia conoscenza della Serie A: Rafa Benitez, in passato tecnico di Inter e Napoli e campione d'Europa con il Liverpool nel 2005.