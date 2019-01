Samir Nasri, trequartista del West Ham, ha fatto il suo debutto con la sua nuova maglia in FA Cup: “Sono felice di aver giocato i miei primi minuti con la maglia del West Ham, ma la cosa più importante è stata la prestazione della squadra e vincere 2-0, conquistando un clean sheet, Mi sentivo bene, onestamente ho pensato che avrei lottato un po' di più anche se la mia ultima gara è stata 13 mesi fa. Sono sollevato dal fatto che ora tutto è alle mie spalle e sono felice per questi primi 58 minuti, è stato bello e non vedo l'ora che arrivi la prossima partita”.