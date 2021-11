Il West Ham di David Moyes è in corsa per un posto in Champions League e la dirigenza è al lavoro per rendere ancora più competitivo l'organico a disposizione del tecnico scozzese. Secondo il Sun gli Hammers hanno messo nel mirino l'attaccante ​guineano classe 1998 del Clermont Mohamed Bayo, autore di 26 gol in 46 partite di campionato nell'ultimo anno e mezzo.