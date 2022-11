Il Blackburn potrebbe aprire alla cessione di Ben Brereton Diaz. L'attaccante è considerato un pezzo importante della rosa dei Rovers, ma la paura di perderlo a zero la prossima estate porterà il club inglese ad ascoltare offerte per il giocatore. Secondo Football Insider su di lui c'è il West Ham, che lo considera un profilo adeguato per rinforzare il proprio reparto d'attacco a gennaio.