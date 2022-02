Novità sul caso Zouma. La RSPCA ha tolto al difensore i due gatti ripresi mentre venivano picchiati dal francese, che intanto è stato fischiato dai tifosi avversari nell'ultima partita di Premier League: il difensore del West Ham è stato ripreso dal fratello, che poi ha postato il video, mentre prende a calci e schiaffi un felino. Ad aggravare la situazione sono le risate dei due mentre l’animale viene colpito: Zouma aveva immediatamente chiesto pubblicamente scusa sui social ma questo non sembra esser bastato.



RISCHIA 5 ANNI DI CARCERE - Oggi sono stati portati via dall’abitazione di Zouma i suoi due gatti: "Sono stati portati per un controllo da un veterinario e poi rimarranno nelle nostre cure mentre le indagini continuano. Siamo grati a tutti coloro che hanno espresso la loro preoccupazione per questi gatti. Abbiamo affrontato questo problema prima che il video diventasse virale online e stiamo conducendo le indagini. Continuiamo a indagare, quindi non possiamo commentare ulteriormente in questo momento". Il francese rischia fino a 5 anni di carcere per violenza su animali.