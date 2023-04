Un talento ancora in cerca della definitiva consacrazione. Gianluca Scamacca la scorsa estate aveva scelto il West Ham per fare il salto di qualità dopo l’ottima stagione al Sassuolo. L’inizio dell’avventura in Premier League dell’attaccante romano era stato convincente con ben 3 gol, poi qualcosa non è andato per il verso giusto. Nel nostro focus video analizziamo il momento del classe 99’ e i possibili sviluppi sul mercato: