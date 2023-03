Il West Ham ha bandito dallo stadio un gruppo di tifosi che sono stati coinvolti in un video virale dove un uomo sembrava sniffare polvere bianca dall'aspetto sospetto dalla testa di un uomo calvo: "Il club è disgustato dai contenuti del video e ha agito rapidamente per identificare i trasgressori. In linea con il nostro approccio di tolleranza zero, i dettagli dei trasgressori sono stati immediatamente trasmessi alla polizia e a tutti gli individui sono stati sospesi i loro abbonamenti e quindi non possono entrare nel London Stadium e viaggiare in trasferta".