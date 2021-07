Le visite mediche di Felipe Anderson con la Lazio sono già in archivio al punto che l'esterno brasiliano è già da giorni in ritiro agli ordini di Maurizio Sarri ad Auronzo di Cadore.



Cosa manca quindi per rendere definitivo il suo approdo in biancoceleste? Da oggi solo il tesseramento perché l'ufficialità dell'accordo con il West Ham è stata comunicata oggi proprio dal club inglese. La Lazio ad oggi non può ancora tesserare in Figc Felipe Anderson perché non ha ancora risolto il problema legato all'indicatore di liquidità.



IL COMUNICATO

Il West Ham conferma di aver completato un accordo con la Lazio per la cessione di Felipe Anderson con la formula del trasferimento a titolo definitivo. L'attaccante 28enne, approdato agli Hammers dalla Lazio nell'estate del 2018, ha segnato 12 gol in 73 presenze con la divisa dei Claret & Blue. L'ultima stagione l'ha trascorsa in prestito con l'FC Porto in Portogallo, giocando dieci partite con la squadra di Primera Liga. Tutti al West Ham desiderano ringraziare Felipe Anderson per il contributo dato durante il suo periodo e gli augurano il meglio per il suo futuro.