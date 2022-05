Declan Rice, centrocampista classe 1999 del West Ham, ha rifiutato il rinnovo offertogli dal club. Stando a quanto raccolto dal The Sun, gli Hammers hanno offerto un contratto di 8 anni da 12 milioni di euro all'anno, rifiutato dal numero 41. In seguito a questo rifiuto, si aprono le porte per una possibile cessione la prossima estate, con Chelsea e Manchester United in prima fila.