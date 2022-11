Declan Rice è una delle stelle dell'Inghilterra ai Mondiali. Il centrocampista del West Ham ha rifiutato diverse offerte per il rinnovo di contratto e si prepara a lasciare gli Hammers. Secondo quanto riporta Football Insider, il Liverpool è in vantaggio per l'acquisto del giocatore, visto che nella rosa dei Reds troverebbe più spazio rispetto ad altre destinazioni quali il Bayern Monaco o il Manchester City.