Il Napoli di Carlo Ancelotti vuole chiudere in bellezza la tournée europea. Dopo la sconfitta contro il Liverpool, gli azzurri si sono riscattati contro il Borussia Dortmund, vincendo 3-1. Ora il Wolfsburg alla Volkswagen Arena (gara in programma alle 19.30), l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato (Lazio-Napoli allo stadio Olimpico di Roma). Per la squadra di Ancelotti si tratta dell’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



WOLFSBURG - Casteels; Verhaegh, Brooks, Knoche, William; Brekalo, Guilavogui, Malli, Arnold, Steffen; Ginczek. Allenatore: Labbadia.



NAPOLI - Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.



Di seguito la diretta testuale di Wolfsburg-Napoli: