Ansu Fati del Barcellona dovrebbe essere sul mercato quest'estate, non avendo trovato spazio con Xavi. Fati, 20 anni, ha disputato solo cinque partite in Liga durante questa stagione questa stagione, con il suo agente Jorge Mendes ora desideroso di portarlo in Premier League. Il Wolverhampton è disposto a offrire 26 milioni di sterline più il talismano di centrocampo Ruben Neves per arrivare al giocatore. Lo scrive The Sun.