il Wolverhampton è ancora in pressing su Julen Lopetegui per la panchina. Dopo il 'no' ricevuto nei giorni scorsi, i Wolves hanno ripreso le trattative con l'allenatore ex Siviglia. Secondo quanto riportato da The Guardian, il club inglese si direbbe ottimista su un possibile approdo dell'allenatore a Wolverhampton, che potrebbe concretizzarsi prima della pausa mondiali. Il precedente rifiuto era stato motivato con riferimento alla malattia del padre, ma ora Lopetegui è di nuovo vicino ai Wolves.