Julen Lopetegui, allenatore del Wolverhampton, è stato stregato da un giocatore del Barcellona: Ez Abde. Il talento marocchino in forze all'Osasuna sta disputando un ottimo campionato. Il suo score è di 5 gol e 2 assist con la squadra di Pamplona. A fine anno tornerà al Camp Nou, ma sono diverse le squadre pronte a fare follie per lui, come il Chelsea, l'Atletico Madrid e il Betis. Gli Wolves, però, sono pronti a fare sul serio per il classe 2001. Abde ha un contratto in scadenza nel 2026 e il suo prezzo di partenza si aggira tra i 16 e i 20 milioni di euro.