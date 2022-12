Il Wolverhampton è molto vicino al doppio colpo dall'Atletico Madrid. Secondo quanto scrive COPE, i Wolves nei prossimi giorni concluderanno l'affare per portare il centravanti Matheus Cunha e il difensore Felipe in Inghilterra. Per l'Atletico Madrid la doppia cessione permetterebbe di risanare parzialmente le perdite del mancato passaggio del turno in Champions League.