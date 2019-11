ET & AT inviati ad Amsterdam

Secondo quanto appreso da Calciomercato.com presente al WyScout Forum 2019 di Amsterdam, nonostante i rumors che arrivano dall'Inghilterra per Dejan Kulusevski, Inter e Juventus non dovranno affrontare la concorrenza del Wolverhampton. Il club inglese è sì attento al mercato italiano dopo l'acquisto di Cutrone e l'idea Franck Kessie dal Milan, ma non ha nel fantasista di proprietà dell'Atalanta e oggi in prestito al Parma un obiettivo principale in vista del mercato di gennaio.