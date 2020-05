La centrocampista delle Women Martinasi apre ai suoi follower, e in un post su Instagram racconta la sua determinazione in un periodo delicato come quello attuale: "ANCORA PER POCO. Quando non hai una data con un obiettivo prefissato è difficile trovare la MOTIVAZIONE per allenarsi da soli. In questi casi devi cercarla dentro di te e fartela bastare! Ho scoperto in questa quarantena che la mia è fortissima e che la responsabilità nel fare il mio dovere corrisponde in realtà proprio al mio sentirmi “realizzata” a fine giornata. Questa “schiavitù” mi ha portato non solo a cercare di non perdere la mia forma fisica, ma sopratutto a stare meglio con me stessa, che poi è la cosa più importante!”.