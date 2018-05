"Per me l'essenza della vita è trovare una sfida, é la bellezza di battersi per questa sfida; é li che sta l'essenza dello sportivo e della vita stessa." Cit. @gianluigibuffon #JuventusBrescia #ATuttoGas pic.twitter.com/rnjUaMEaMr — Martina Rosucci (@10_Smarti) 20 maggio 2018

Martina, centrocampista della, ha scelto le parole di Gigiper caricarsi in vista dello spareggio scudetto che vedrà le bianconere di scena questa sera a Novara contro il Brescia. "Per me l'essenza della vita è trovare una sfida, é la bellezza di battersi per questa sfida; è li che sta l'essenza dello sportivo e della vita stessa", le sue parole sui social citando il numero uno che ieri ha disputato contro il Verona l'ultima partita in maglia Juve.