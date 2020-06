The Undertaker, leggenda della WWE, ha annunciato il ritiro a 55 anni. Il celebre wrestler ha dato l’addio alle competizioni nell'ultima puntata di The Last Ride, una docu-serie a lui dedicata: “Non ho più niente da conquistare, nessun obiettivo da raggiungere. - ha detto il Becchino - Il gioco è cambiato ed è tempo per i nuovi di farsi avanti. Credo che il documentario mi abbia aiutato a capirlo. Mi ha aperto gli occhi sulla situazione e mi ha aiutato a non giudicarmi in modo troppo severo su questi ultimi anni. Vedo le cose da una scala più ampia".