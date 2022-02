Ilvince 2-4 al Maradona contro il Napoli accedendo così agli ottavi di finale di Europa League. Al termine del match l'allenatore blaugrana, Xavi, ha parlato in conferenza stampa:- "Siamo sulla buona strada, miglioriamo nel gioco e cerchiamo i gol di squadra. Dobbiamo sfruttare il possesso, giocare negli spazi lì davanti con Traoré, Aubameyang e Fernan Torres come lo facevano altri qui in passato. Abbiamo ottenuto ciò che cercavamo. Lo meritano i giocatori, così come i tifosi. Abbiamo molto chiaro il modello di gioco da imporre, sono soddisfatto anche se dobbiamo restare umili".- "È una vittoria molto importante per noi. Abbiamo dominato per 90 minuti ed è la prima volta che succede con me in panchina. Abbiamo giocato e vinto contro un grandissimo avversario che di solito subisce pochi gol, soprattutto in casa".- "Piquè e Busquets nel miglior momento? Si allenano bene, c'è leadership da parte loro e grande impatto e dedizione dei giovani. C'è una buona aria nello spogliatoio, miglioriamo tutti. Ne sono contento perché ho visto questi ragazzi soffrire. Sono contento ma non abbiamo fatto ancora nulla, solo superato il turno".- "Poche squadre in grado di batterci in Europa? Forse è esagerato, dobbiamo continuare a lavorare con umiltà, migliorare nei fondamentali ed essere prudenti".- "De Jong è un professionista autocritico e umile. Ha potenziale per fare gol, per giocare nei diversi ruoli del centrocampo a tre e sta capendo chi è l'uomo libero a cui dare palla per fare gol".- "Abbiamo sempre avuto buone sensazioni, siamo diventati affidabili e oggi lo siamo stati per 90 minuti. Chi ci affronta sa che siamo il Barcellona e quando si trovano di fronte Aubameyang, Fernan Torres e Traoré è chiaro che l'impatto sia diverso rispetto a due mesi fa".- "Il gioco mi ha reso orgoglioso, dà continuità al lavoro. Ci saranno momenti meno positivi, ma quella di oggi è una partita brillante. La forza dimostrata dai giocatori è importante, sono qui per loro. Mi fa piacere quando si divertono loro e i tifosi".