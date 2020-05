Xavi, allenatore dell’Al-Sadd, leggenda del Barcellona, considerato dai più il tecnico dei blaugrana per la stagione 2021-22, parla dei piani di mercato dei blaugrana, che in attacco hanno messo gli occhi su Lautaro Martinez dell’Inter. Queste le sue parole a metro.com: “Mané e Aubameyang possono farti male negli spazi aperti. Ma il Barcellona ha bisogno di giocatori che sappiano muoversi in spazi ristretti. Sto pensando a un giocatore che si potrebbe al Barcellona, ma non è facile trovarne uno. Samuel Eto è stato perfetto, come Luis Suarez in questo momento. Neymar? E’ tra i tre o i cinque migliori al mondo. Spero che torni a Barcellona. Un personaggio positivo. Sarebbe un acquisto straordinaria per tornare a fare la differenza”.