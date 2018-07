Il futuro del Milan potrebbe svoltare in extremis: arrivano infatti importanti notizie che riguardano il futuro societario dei rossoneri da Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore. Il presidente Yonghong Li sarebbe infatti attualmente a Londra per cercare una soluzione dell'ultim'ora per il riassetto del club rossonero.



RIUNIONI PER VALUTARE LE OFFERTE - L'azionista cinese avrebbe infatti partecipato ad alcune riunioni in alcune banche d'affari, oltre a continuare a valutare assieme ai suoi advisor l'offerta di Rocco Commisso e quella della famiglia Ricketts per la cessione del Milan. Prevista per domani ci sarà la scadenza per la restituzione dei 32 milioni bonificati da Elliott per l'ultimo aumento di capitale del club.



GLI SCENARI POSSIBILI - Qualora questi soldi non fossero rimborsati entro domani da lunedì il fondo potrà avviare l'escussione del pegno, diventando di conseguente proprietario della Rossoneri Lux e del club rossonero. Al lavoro per conto del proprietario del club rossonero ci sono gli advisor finanziari di Alantra e lo studio legale White & Case: Rocco Commisso è affiancato da Goldman Sachs, mentre la famiglia Ricketts da Morgan Stanley.