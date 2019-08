È stato l'esterno offensivo più prolifico del campionato del campionato svizzero negli ultimi 3 anni, con oltre 30 reti realizzate. Fassnacht è tornato dall'infortunio e con il suo ingresso in campo ieri lo Young Boys ha acciuffato il pareggio contro la Stella Rossa di Belgrado nei preliminari di Champions League. Il sogno serie A è ancora vivo per questi ultimi giorni: in passati Lazio, Atalanta e Fiorentina si erano interessate a lui.