Zvonimir Boban, ex dirigente del Milan, è a Ginevra per assistere alla semifinale di Youth League tra l'Hajduk Spalato e i rossoneri allenati da Ignazio Abate; raggiunto da Calciomercato.com, ha rilasciato queste brevi dichiarazioni:



"Sensazione? Bellissima, sono miei amici i croati e sono miei amici i milanisti. Non so chi vincerà, spero il migliore. Per adesso la stagione del Milan è bellissima, un abbraccio a tutti amici"