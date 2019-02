Insieme alla Champions, torna a giocarsi anche la Youth League, con due italiane ancora impegnate nella rassegna continentale. Juventus e Roma infatti scenderanno in campo domani: i bianconeri alle 13, in trasferta a Kiev, i giallorossi alle 14, in casa del Midtjylland. Sfide interessanti però anche nel pomeriggio odierno, con il Chelsea che ospita il Monaco ed il PSG impegnato in casa dell’Herta Berlino. Ecco i risultati.



Dinamo Zagabria-Lokomotiv Mosca 1-1 - 13' Sipos (D), 93' Faizullin (L)

Hertha Berlino-PSG 2-1 - 25' Pembele (P), 74' Krebs (H), 85' Zografakis (H)

Chelsea-AS Monaco

PAOK Salonicco-Tottenham