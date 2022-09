Inizia malissimo il cammino della Juventus nella UEFA Youth League: la squadra di Montero perde 5-3 in casa del PSG, 5-1 per i parigini già nel primo tempo e solo parziale rimonta dei bianconeri.



Va meglio al Milan, che accarezza la possibilità di vincere sul campo del Salisburgo: al 10' su rigore Coubis porta avanti i rossoneri di Abate, ma all'66' Konate pareggia i conti.



RISULTATI E CLASSIFICHE



GRUPPO E



Salisburgo-Milan 1-1

10' rigore Coubis (M), 66' Konate (S).



Din. Zagabria-Chelsea 4-2

6' Gubijan (Z), 20' Rukavina (Z), 29' Castledine (C), 34' Krdzalic (Z), 48' Topic (Z), 82' Castledine (C).



Classifica: 3 Din. Zagabria, 1 Milan, 1 Salisburgo, 0 Chelsea.





GRUPPO H



PSG-Juve 5-3

3' Housni (P), 7' Zaire-Emery (P), 17' Mbangula (J), 36' Housni (P), 44' Gharbi (P), 45+2' Lemina (P), 77' Hasa (J), 79' rigore Huijsen (J).



Benfica-M. Haifa 0-1

14' Razon (H).



Classifica: 3 PSG, 3 M. Haifa, 0 Benfica, 0 Juventus