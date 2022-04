Tutto in un pomeriggo, in uno scontro diretto da dentro o fuori per fare o meglio aggiornare la storia. La Juventus Primavera è attesa a partire dalle 14 alla prima semifinale della sua storia di Youth League con l'accesso alle Final Four che sono già il miglior risultato raggiunto finora dal club bianconero. Andrea Bonatti con i suoi ragazzi sfiderà il Benfica con la possibilità di mettere un ulteriore tassello in un progetto che, finalmente, sta dando i suoi frutti.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVE: Senko; Savona, de Winter, Muharemovic, Turicchia; Mulazzi, Bonetti, Miretti, Iling; Chibozo, Soulé.

BENFICA: Samuel Soares; João Tomé, Tomás Araújo, António Silva, Rafael Rodrigues; Jevsenak, Martim Neto, N'Dour; Pedro Santos, Luis Semedo, Diego Moreira

3' Neto (B)Via al matchBonetti sbaglia in impostazione e concede il fianco alla ripartenza del Benfica che subito punisce la Juve. N'Dour recupera palla e serve Neto che infila Senko con un destro a giro.Miretti si fa soffiare palla al limite, stavolta N'Dour prova il tiro, ma la palla finisce alta.Primo squillo della Juve: Chibozo attacca la profondità e serve arretrato Soulé, il quale lascia a Miretti che però trova un destro strozzato che non impensierisce il portiere.Altro errore in uscita della Juve con Mulazzi che si fa soffiare palla e innesca l'offensiva del Benfica. A centro area riceve Semedo che trova un destro fortissimo sotto l'incrocio che non lascia scampo a Senko.