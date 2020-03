Rinviate tre partite della Uefa Youth League. Juventus, Atalanta e Inter dovevano scendere in campo, per gli ottavi di finale della competizione, contro Real Madrid, Lione e Rennais: i bianconeri scenderanno in campo l’11 marzo alle 16, i bergamaschi e i meneghini, invece, dovranno ancora aspettare l’ufficialità della nuova data (dovevano giocare il 3 marzo).